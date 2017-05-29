Avustralya Afganistan'a takviye asker yolluyor

Payne, Senato'da yaptığı açıklamada Afgan birliklerinin eğitimine katkıda bulunmak için ülkeye 30 asker daha göndereceklerini belirtti.

TALEP NATO'DAN GELDİ

Afganistan’daki Avustralyalı asker sayısının 270’den 300 yükseleceğini ifade eden Payne, talebin NATO'dan geldiğini aktardı.

Payne, yeni gönderilecek 30 askerin halihazırda yürütülen Afgan birliklerinin savunma kapasitelerini artırma çalışmalarına katkıda bulunacağını söyledi.

Başbakan Malcolm Turnbull, 25 Nisan’daki Anzak Günü’nde Afganistan’daki Avustralya askerlerini ziyaret etmiş ve takviye asker gönderme fikrine açık olduklarını kaydetmişti.