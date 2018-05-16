Avustralya Başbakanı Ramazan mesajı yayımladı

Ramazan mesajı yayımlayan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkede yaşayan 600 binden fazla Müslümanın kutsal ayını tebrik etti.

Başbakanlığın resmi sayfasından açıklamada bulunan Turnbull, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan'ın, dünyadaki Müslüman topluluklar için önemli ve kutsal olduğunu hatırlatarak, Müslümanlara oruç ayında huzur bulmaları temennisinde bulundu.

AVUSTRALYALILAR ŞANSLI

Başbakan Turnbull, Avustralyalıların, kültürel ve dini inançlarını ifade etmekte özgür olduğu ve bunları bir nesilden diğerine aktarabildiği, dünyanın en başarılı çok kültürlü ülkesinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti.

Bu başarının merkezinde, tüm vatandaşların karşılıklı saygı, dostluk, hukukun üstünlüğü ve barışa verdiği ortak taahhütün bulunduğunu vurgulayan Turnbull, "Avustralyalı Müslümanlar, enerjik, çok kültürlü toplumumuzu inşa etmede önemli bir katkı sağlamışlardır. Bu kutsal ayın takip edenlerine mutluluk vermesini temenni ediyorum ve huzurlu bir Ramazan diliyorum."

Başbakan Turnbull, mesajını, "Ramazanınız mübarek olsun." ifadesi ile tamamladı.







