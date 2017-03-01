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Avustralya F35 savaş uçaklarına Roketsan füzesi

Roketsan'ın Mühendislik Direktörü Önen, Avustralya'nın yeni nesil savaş uçakları F35'lere SOM-J füzesi satmaya hazırlandıklarını bildirdi.

01.03.2017 - 21:18
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Avustralya'nın Geelong kentinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı Avalon Airshow 2017'de, Türkiye'yi Roketsan temsil ediyor.

Roketsan'ın Mühendislik Direktörü Cenk Önen, dünyanın önde gelen hava savunma ve sivil havacılık firmalarının katıldığı fuarda, hedeflerinden birinin, Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne SOM-J füze sitemini pazarlamak olduğunu söyledi.

AVUSTRALYA DA F35 ALACAK

Önen, "Avustralya bildiğiniz gibi ABD'den yeni nesil savaş uçağı F35'leri satın alıyor. SOM-J, F35'in silahlarından biri. Biz de Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne SOM-J ürünümüzü pazarlamak istiyoruz. Bu alanda yoğun faaliyet yürütüyoruz, toplantılar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

SOM-J sisteminin satışı için fuar süresince görüşmelere devam edeceklerini, bu konuda fuara katılan bir diğer firmayla rekabet halinde olduklarını belirten Önen, şunları kaydetti: "Buraya Roketsan olarak değil, Türkiye'yi temsil için geldik. Sattığımız ürünler Türkiye'yi temsil eden ürünler. Hepsi Roketsan'ın milli sistemleri, özgün sistemleri... Dolayısıyla aslında burada bir silahı değil, bir ülkenin yeteneklerini, bir ülkenin savunma sanayi alanında gelişmişlik düzeyini pazarlamaya çalışıyoruz. Bakış açımız böyle."

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