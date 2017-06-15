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Avustralya göçmenlere 187 milyon TL tazminat ödeyecek

Avustralya, ülkeye yasadışı yollarla gelen göçmenlerin gönderildiği ve taşeron şirketlerin işlettiği kamplarda kalanlara ödeme yapacak.

15.06.2017 - 09:44
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Avustralya hükümeti ve taşeron şirketler, kamplardaki koşulların kamuya açık bir oturumda duyulmaması için böyle bir uzlaşma yoluna gitti.

TAŞERON ŞİRKETLERİN KAMPLARINDA...

BBC Türkçe'nin İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesinden aktardığına göre; Avustralya'nın para karşılığı Papua Yeni Gine ve Manus Adaları'na inşa ettirdiği, taşeron şirketlere işlettirdiği kamplarda kalanlar, insanlık dışı koşullarda tutulduklarını söyleyerek ülkeye dava açmıştı.

Avustralya göçmenlere 187 milyon TL tazminat ödeyecek

İNSANLIK DIŞI

Birleşmiş Milletler de kamplardaki koşulların insanlık dışı olduğuna karar vermişti.

Avustralya Göç Bakanı Petter Huddon ise hükümetin suçlamaları kesin bir dille reddettiğini, davada uzlaşma yoluna gittikleri için davayı kaybetmiş sayılmayacaklarını belirtti.

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