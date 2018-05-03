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Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

Kanguruları mı arıyorsunuz? Belki piknik yapmak veya onları beslemek? Şüphesiz akla gelen ilk durak Avustralya olacak. Peki bu ülke doğasının ne kadar vahşi olabileceğini de hesaba katıyor musunuz?

Özel Haber | 03.05.2018 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM / [email protected]

Dünyanın en büyük hayvanseveri de olsanız, şüphesiz ki her gördüğünüz canlıya el sürmeye kalkmak hata olur; bunun yılanı var, timsahı var, kangurusu var.  Eminim kanguru deyince aklınıza sevimli bir hayvan geliyor fakat biz buna ‘davulun sesi’ diyoruz. Avustralya’da bulunan Morisset Parkı adeta bir kanguru yuvası. Her yıl binlerce turist çeken bölgedeki kanguruları görmeye gelenler, vücudunda birer tırnak iziyle dönüyor.

NEREDE

Morisset piknik alanı, Avustralya'da, Macquarie Eyaleti Koruma Alanı'nın Morisset bölgesinde yer alıyor. Burası bir hayvanat bahçesinden ziyade Avustralya banliyösü. Park alanının içerisinde türlü türlü hayvanlar değil, kangurular var.

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

MORISSET PARK

Avustralya’nın yerel vahşi yaşamını tespit etmeye niyetlendiyseniz, konunun heyecan verici bir ‘macera’dan çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini bilmenizi istedim. Çoğunuz bu parkı bilmiyor veya duymamış olabilirsiniz ama Morisset Park şu sıralar turistlere olan saldırılarıyla baya bir gündemde. Bölgeyi ünlü yapan şey ise görünürde sevimli olan kanguruları.

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

VAHŞİ HAYVAN BÖLGESİ

Yıl içerisinde birçok ziyaretçi ağırlayan parkta kanguruları görmeye gelenler, aslında artık o kadar da sevimli olmadıklarının kanaatinde. Kanguru da olsa evde beslediğiniz kedi köpeklere benzemez Avustralya’nın hayvanı. Sonuçta ülkenin coğrafi koşulları, birçok vahşi ve ölümcül hayvanın yaşam alanı için oldukça elverişli.

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

‘’KANGURU BESLEMEYİN’’

Kangurularla hoplayıp zıplama hayaliyle Morrisset Park alanına ziyarete gelen turistlerin ilk karşılaştığı şey bir tabela oluyor: "Kanguruları beslemeyin."

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

TURİSTLERE SALDIRIYORLAR

Avustralya'daki kanguru parkında, hayvanları beslemeye çalışan turistler kanguru salgınlarına uğruyor. Sorunun boyutu, ulusal haberlerin turistleri ‘kanguru beslemenin tehlikelerine’ karşı uyardığı noktaya kadar geldi.

‘’Kendi güvenliğiniz için lütfen kanguru beslemeyin ve onlara can güvenliğiniz için çok yaklaşmayın; agresif davranabilirler.’’

Sidney'in hemen dışındaki Morisset Hastanesi, her hafta binlerce insanın üzerindeki kanguru tırmıklarını tedavi ediyor.

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

HAYVANLARLA SAMİMİ OLMAYIN

Avustralya’ya gidin tabii ki, muhteşem bir ülke. E haliyle buraya kadar gelmişken, ülkeyle özdeşleşen hayvanları da görmek isteyeceksiniz. Görmenizde, sadece gördüğünüz sürece bir problem yok ama yanlarına yaklaşıp, sevip, okşamanızı tavsiye etmiyorum. Avustralya başlı başlına bir hayvanat bahçesi. Görmek isteyeceğiniz binlerce hayvan var fakat tehlike oluşturabilecek olanlara tel arkasından bakmanızda fayda var.

Avustralya kanguru parkı: Morisset Park

AVUSTURALYA'DA KANGURU SORUNU

Avustralya, uzun zamandır büyük bir problem haline gelen bu sorunla uğraşıyor. Hükümet, vahşi yaşamı ve meraları korumak için kanguruları itlaf planı hazırladığını duyururken, önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla kangurunun bu sebeple öleceği tahmin ediliyor.

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