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Avustralya Kardinali George Pell tacizden yargılanıyor

Papa Francis'in üst düzey danışmanlarından Kardinal George Pell, Avustralya’da görev yaptığı yıllarda çocuklara cinsel tacizde bulunmak suçundan hakim karşısına çıktı.

AA | 05.03.2018 - 09:33..
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Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell hakkında 1970’li yıllarda görev yaptığı Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava başladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Kardinal Pell, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Pell’in avukatı Robert Ritcher, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu tekrarladı.

İddianamede yer alan bazı ifadelerin çıkarılmasını isteyen Ritcher, ayrıca müvekkili lehine verilen ifadelerin polis tarafından dikkate alınmadığını savundu.

Avustralya Kardinali George Pell tacizden yargılanıyor

DAVA 4 HAFTA SÜRECEK

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Belinda Wallington tarafından görülen davanın, 4 hafta sürmesi bekleniyor.

50 TANIK İFADE VERECEK

Davada 76 yaşındaki George Pell hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan yaklaşık 50 tanık ifade verecek.

Pell, 1970’lerde görev yaptığı Avustralya’nın Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla Victoria eyalet polisi tarafından geçen yıl mahkemeye çağrılmıştı.

Avustralya Kardinali George Pell tacizden yargılanıyor

4 BİN 444 ÇOCUK TACİZE UĞRADI

Avustralya'daki Katolik kiliselerinde 1950'li yıllardan itibaren çocuklara cinsel taciz vakalarının tespit edilmesi üzerine konuyu araştırması için 2013 yılında Kraliyet Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun araştırmaları sonucunda 4 bin 444 çocuğun, kiliselerde görevli papazların taciz ve tecavüzüne uğradığı açıklanmıştı.

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