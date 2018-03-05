Avustralya Kardinali George Pell tacizden yargılanıyor

1 Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu Trump'ın kazandığı seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına bir kez daha yanıt veren Rus Lider, bunun koca bir yaygara olduğunu söyledi.

2 AB'den siber şiddet önlemi AB sosyal medyada terör propogandalarına karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Terör içeriği barındıran paylaşımların 1 saat içinde kaldırılması yönünde uyarıda bulunan AB aksi taktirde ceza uygulayacak.

3 Kronik böbrek hastalığını etkileyen 6 risk Kronik böbrek hastalarının yaklaşık %40’ını şeker hastaları, %30’unu da hipertansiyon hastaları oluşturuyor.

4 Sam Allardyce'tan Cenk savunması Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'la ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Allardyce, "Benim işim, taraftarın söylediklerini yapmak veya yapmamak değil" dedi.

5 Karaköy iskelesinde 'baba' koptu, seferler yapılamıyor Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonucu seferler yapılamıyor.

6 Adamın kafasına sopa gibi kullandığı çocuğuyla vurdu Kavga sırasında sinirlerine hakim olamayan kadının, çocuğunu sopa misali kullanıp bir adamı dövdüğü anlar kameralara yansıdı.