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Avustralya kripto parayı vergilendiriyor

Dünya ekonomi piyasalarını kasıp kavuran kripto paralar, Avustralya'nın da gündeminde.

DHA | 11.01.2018 - 16:35..
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Avustralya Vergi Dairesi (ATO), ülke sınırları içerisinde kullanılan kripto para birimini vergilendirmek için görev gücü kuracak.

BANKALARDAN DESTEK ALACAK

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, kurulacak özel görev gücünün yanı sıra, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (Austrac) ile işbirliği yapacak olan ATO, kara para aklama karşıtlığıyla bilinen ülke bankalarından da destek alacak.

ATO’dan bir sözcü, “Kripto para birimleriyle ilgili konularda vergilendirme konusunda ilgili olan hissedarlar ile birlikte çalışarak, mevcut ve gelecekteki gelişmelere ilişkin ortak sorgular, senaryolar, pratik konular ve vergi etkilerini tartışacağız” dedi.

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