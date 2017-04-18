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Avustralya Kuzey Kore'yi ciddi tehdit olarak görüyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının kendileri için tehdit olduğunu söyledi.

18.04.2017 - 09:33
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Julie Bishop

Bishop, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı başarısız füze denemesini ve bölgede artan gerginliği AM Radyosu'na değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN CİDDİ TEHDİT"

Julie Bishop, ABD'nin strateji değişikliğini desteklediklerini ve askeri harekat dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesine izin verilmesi halinde Avustralya'yı vurma potansiyeline sahip olabileceğini ifade eden Bishop, "Kuzey Kore'nin nükleer silah programı Avustralya için ciddi tehdit." dedi.

"GERGİNLİĞİN ARTMA NEDENİ K.KORE'NİN  KIŞKIRTICI OLMASI"

 

Bölgedeki yükselen gerilimin, Kuzey Kore'nin tutumundan kaynaklandığına dikkati çeken Bishop, "Kuzey Kore, bölgesel ve küresel barış için yarattığı tehdidi büyük ölçüde artırdı. Gerginliklerin artması tamamen Kuzey Kore'nin kışkırtıcı davranışlarından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hafta sonu başarısız bir füze denemesi yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

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