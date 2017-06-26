Pilot kalkıştan 90 dakika sonra 'teknik sebepler' nedeniyle uçağın Avustralya'ya geri dönmek zorunda olduğunu yolculara duyurdu. Yolculardan Sophie Nicolas isimli kadın ABC News kanalına "Kabin görevlilerinin ilk tepkisinin 'bu gerçekten kötü' şeklinde olduğunu" söyledi.

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Sophie Nicolas yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Aşırı ağlıyordum Hatta herkes öyleydi. İnsanlar annelerini aramaya bile kalkıştılar. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyorduk. Tek yapabildiğimiz beklemek ve kaptama güvenmek oldu. Yere indiğimizde herkes resmen patlamıştı. "



"Çok sayıda dehşete kapılmış olan yolcu oldukça gürültülü bir ses çıktığını ve sallandıklarını söylüyor. Hatta sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıkan sesin tıpkı bir çamaşır makinesi gibi olduğu gözler önüne seriliyor."

PİLOTTAN YOLCULARA: DUA EDİN

CNN'in iddiasına göre pilotun yolculardan dua etmesini istediği bile belirtiliyor. Büyük panik yaratan teknik aksaklığın ne olduğuyla ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi firma tarafındna paylaşılmış değil.