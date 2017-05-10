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Avustralya meclisinde ilk kez bir politikacı bebeğini emzirdi

Avustralya'da Senatör Larissa Waters, ülke parlamentosunda bebeğini emzirerek bir ilke imza attı.

10.05.2017 - 08:27
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Sol Yeşiller partisi üyesi olan Waters, salı günü yapılan bir oylamaya, iki aylık olan kızı Alia Joy ile birlikte katıldı. Temsilciler Meclisi'nin alt kanadında da 2016 yılında yapılan bir değişiklikle emzirmeye izin verilmeye başlanmış ancak bugüne dek herhangi bir politikacı bu izni kullanmamıştı.

Avustralya meclisinde ilk kez bir politikacı bebeğini emzirdi

Avustralya meclisindeki emzirme tartışması, 2015 yılında, Kelly O'Dwyer isimli bir bakana, yasama görevlerinden geri kalmaması için süt biriktirmesi tavsiye edildiğinde başlamıştı.

"PARLAMENTODA DAHA FAZLA KADINA İHTİYACIMIZ VAR"

Larissa Waters, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parlamentoda daha fazla kadına ve ebeveyne ihtiyacımız var" dedi. Waters, paylaşımını, "İşyerlerinin de daha esnek ve aile dostu olmasına, herkes için karşılanabilir çocuk bakımına ihtiyacımız var" cümlesiyle sürdürdü.

"KADIN POLİTİKACILAR YILLARDIR BUNU YAPIYOR"

İşçi partili Senatör Katy Gallagher, meclisteki bu anın öneminin anlaşılması gerektiğini söyledi. Avustralya'daki Sky News kanalına yaptığı açıklamada, "Dünyadaki kadın politikacılar yıllardır bunu yapıyor" dedi.

İNGİLTERE'DE ÖNERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıla kadar, Temsilciler Meclisi'nin alt kanadındaki parlamenterler, bebeklerini yalnızca ofislerine götürebiliyordu. Ülke Senato'sunda ise 2003 yılından bu yana kadınların emzirmesine izin veriliyor. İngiltere'de yayınlanan bir rapor da, benzer bir iznin Avam Kamarası'nda uygulanmaya başlanmasını önermişti. Ancak bir parlamenter, tabloid basının durumu istismar edebileceği uyarısını yapmıştı.

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