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Avustralya olası Kuzey Kore savaşında ABD'nin yanında

Avustralya "Kuzey Kore, ABD'ye savaş başlığı fırlatacak olursa, (Avustralya, ABD, Yeni Zelanda) ANZUS ittifakı toplanır" dedi.

06.07.2017 - 16:34
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Avustralya, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, Pyongyang yönetimine karşı yapılacak askeri bir eyleme katılacak.

Sky News'un haberine göre, Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, ülkesinin, Washington yönetiminin yanında yer alacağını belirtti.

"KİMSE ABD'NİN KARARLILIĞINI SINAMASIN"

Kuzey Kore'nin, salı günü, Darwin ya da Alaska'ya ulaşabilme potansiyeline sahip, uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Joyce, "Kimse ABD'nin kararlılığını sınamakta ileri gitmesin." dedi.

"ANZUS İTTİFAKI TOPLANIR"

Joyce, "Kuzey Kore, ABD'ye savaş başlığı fırlatacak olursa, (Avustralya, ABD, Yeni Zelanda) ANZUS ittifakı toplanır." ifadesini kullandı.

Devreye girmesi için Çin'e çağrıda bulunan Joyce, Çin için en büyük ekonomik tehlikenin, Kuzey Kore'nin bölgede istikrarsızlık çıkarma potansiyeli olduğunu savundu.

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