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Avustralya sığınmacılara 52 milyon dolar tazminat verecek

Avustralya, Manus Adası'nda tutulan bin 950 sığınmacıya kötü muamele gerekçesiyle tazminat ödeme kararı aldı.

14.06.2017 - 15:03
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Merkezde tutulanlar adına dava açan Slater & Gordon Hukuk Firması avukatlarından Rory Walsh, düzenlediği basın toplantısında federal hükümetin Papua Yeni Gine’ye bağlı Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan bin 905 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

BİN 950 SIĞINMACIYA 52 MİLYON DOLAR

Walsh, hükümetin bugün yapılacak duruşma öncesi tazminat ödemeyi kabul etmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını söyledi.

SIĞINMACILARA KÖTÜ MUAMELE

Firma avukatlarından Andrew Baker da tazminatın bin 905 kişiye eşit olarak dağıtılacağını belirterek "Bu anlaşma, Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulanların ne kadar kötü şartlarda bulunduğunun bir göstergesi." dedi.

Mahkemenin onaylaması durumunda 20 milyon Avustralya doları tutarındaki masrafları da hükümet karşılayacak.

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