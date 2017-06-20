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Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

Avustralya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'de koalisyon ülkelerine yönelik hava tehdidinin ardından uçuşlarını durdurdu.

20.06.2017 - 10:01
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avustralya

Avustralya, ABD'nin Pazar günü Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürmesi ve sonrasında Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik tehditleri üzerine Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldığını duyurdu.

RUSYA "VURURUZ" DEDİ

Rusya dün yaptığı bir açıklamada Suriye'de Fırat'ın batısında uçan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının potansiyel hedef olarak görüleceği ve füze sistemleri ve askeri uçaklarla takip edileceğini söylerken, bu uçakların düşürüleceğini belirtmedi.

Rusya, ABD'nin Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından askeri duruşunu değiştirdiğini net bir biçimde gösterirken, Şam 2011 yılında başlayan iç savaşta ilk defa uçaklarının düşürüldüğünü açıkladı.

Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor

Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

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