Türkiye dahil bir çok ülke yeni yıla geri sayım için başlarken dünya 2017'ye merhaba demeye başladı.

Sırasıyla 2017'yi ilk kucaklayan ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati ada devleti, Tonga ve Büyük Okyanus'taki Samoa adaları ardından Yeni Zelanda oldu.

Avustralya yeni yıla girdi VİDEO

SİDNEY'DE MUHTEŞEM HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yani Zelanda'nın hemen ardından 2017'yi kucaklayan ülke Avustralya oldu. Ülkenin Sidney kentinde bu yıl da yeni yıl için düzenlenen havai fişek gösterilerinde göz kamaştıran bir manzara vardı.

Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni Zelanda 2017'ye girdi VİDEO