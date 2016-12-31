taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Avustralya yeni yıla girdi

Yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik'te ada devleti olan Kiribati, ardından Yeni Zelanda ve Avustralya oldu.

31.12.2016 - 16:10
  1. Haberler
  2. Gündem
Avustralya yeni yıla girdi

g

Türkiye dahil bir çok ülke yeni yıla geri sayım için başlarken dünya 2017'ye merhaba demeye başladı.

Sırasıyla 2017'yi ilk kucaklayan ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati ada devleti, Tonga ve Büyük Okyanus'taki Samoa adaları ardından Yeni Zelanda oldu.

Avustralya yeni yıla girdi VİDEO

SİDNEY'DE MUHTEŞEM HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yani Zelanda'nın hemen ardından 2017'yi kucaklayan ülke Avustralya oldu. Ülkenin Sidney kentinde bu yıl da yeni yıl için düzenlenen havai fişek gösterilerinde göz kamaştıran bir manzara vardı.

Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni Zelanda 2017'ye girdi VİDEO

Avustralya yeni yıla girdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

61
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

428
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

141
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

22
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

158
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

21
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

340
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM