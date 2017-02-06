taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.361
USD
3,6812
EURO
3,9614
ALTIN
144,75
PETR
57,0800

Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya Federal Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu partisi ele geçirildi.

06.02.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya güney sahillerinde karadan 370 kilometre açıkta bir teknede ele geçirilen 1.4 ton ağırlığındaki kokainin Avustralya’da toplam piyasa değerinin 312 milyon Avustralya doları (240.000 Amerikan doları) olduğu belirtildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Avustralya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada Yeni Zelanda, Fiji ve Fransız Polinezyası polisi ile işbirliği içinde 2 yıldır sürdürülen bir takip sonucu ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak toplam altı kişinin tutuklandığı açıklandı.

Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan de ele geçen uyuşturucu ile ilgili yaptığı açıklamada Amerika’da 26 bin dolar olan bir kilogram kokainin Avustralya’da sokak değerinin 240 bin dolar olduğuna dikkat çekerek ‘Bunun neden dünyanın dört bir yanındaki organize suç şebekeleri için bal küpü etkisi yaptığını anlayabilirsiniz’’ diye konuştu.

Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

72
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

43
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

195
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

34
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

35
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM