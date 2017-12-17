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Avustralya’da ara seçimi koalisyon kazandı

Sydney'de yapılan ara seçimi kazanan koalisyon hükümeti parlamentodaki çoğunluğu yeniden elde etti.

AA | 17.12.2017 - 06:16..
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Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, çifte vatandaşlığı yüzünden istifa ederek tekrar aday olan John Alexander’ın Sydney’deki ara seçimi kazanması ile parlamentoda yeniden çoğunluğu sağladı.

İNGİLTERE VATANDAŞLIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çifte vatandaşlığının ortaya çıkması üzerine geçen kasım ayında milletvekilliğinden istifa eden iktidarın büyük ortağı Liberal Partinin milletvekili John Alexander’ın seçim bölgesi Sydney’in Bennelong semtinde dün yapılan ara seçim sonuçları kesinleşti.

ELEXANDER YENİDEN PARLAMENTODA

Avustralya Seçim Bürosu verilerine göre İngiltere vatandaşlığından çıkarak yeniden aday olan John Alexander (66), oyların yüzde 54,3’ünü alarak tekrar parlamentoya girmeyi başardı.

Elde edilen sonuçların ardından, 150 sandalyeli Avustralya Federal Parlamentosunda 75 milletvekili ile azınlık hükümeti konumuna düşen Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, vekil sayısını yeniden 76’ya çıkartarak çoğunluğu tekrar sağladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin adayı Kristina Keneally ise oyların 45,7’sini alabildi.

Avustralya’da ara seçimi koalisyon kazandı

Avustralya Başbakanı Turnbull, milletvekili John Alexander ile birlikte

BAŞBAKANDAN ESKİ TENİSÇİYE ÖVGÜ

Hükümet için hayati önem arz eden seçimlerin ardından eski ünlü tenisçi Alexander’ı "şampiyon" ilan eden Başbakan Malcolm Turnbull, "Evet John Alexander, sen Bennelong şampiyonusun, tıpkı Avustralya şampiyonu olduğun gibi." ifadelerini kullandı.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, ekim ayında aldığı kararla, ikisi milletvekili, yedisi senatör toplam 9 siyasetçinin parlamentoda yer almalarının yasalara aykırı olduğuna hükmederek görevlerine son vermişti.

Seçim kanunları gereği, görevlerine son verilen 7 senatörün yerine kendi partileri içinden isimler belirlenirken, vekillikleri düşürülen milletvekillikleri için ise bir önceki seçimlerde parlamentoya girdikleri bölgede ara seçime gidilmesi şartı bulunuyor.

Avustralya'da anayasa, çifte vatandaşlığı bulunanların Federal Parlamentoya milletvekili ve senatör olarak seçilmelerine izin vermiyor.

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