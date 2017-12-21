Avustralya'da bir araç kalabalığın içine daldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yolda yürüyen kalabalığın arasına dalması sonucu 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Melbourne polisi olay yerinden uzak durma çağrısı yaparken, olayın terör bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yerel radyo istasyonu 3AW'ye konuşan bir görgü tanığı, "Herkes yere düştü, insanlar her yerde uçuşuyordu" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye göre, yetkililer, Flinders Street istasyonu yakınında yaşanan olayda aracın sürücüsünün gözaltını alındığını açıkladı.

19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Biri çocuk iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kafasından yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, kalabalığın arasına dalan arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu söyledi.