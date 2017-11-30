taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
3,9440
EURO
4,6842
ALTIN
162,76
PETR
62,8000

Avustralya’da bir eyalet ötenaziyi yasallaştırdı

Ölümcül hasta olanların tıbbi destekle hayatlarına son vermesi anlamına gelen ötenaziyi yasallaştıran ülkelere Avustralya da katıldı.

DHA | 30.11.2017 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya’nın Victoria eyaleti, ülkede ötenaziyi yasallaştıran ilk eyalet oldu.

"BUGÜN BİR REFORM GÜNÜ"

Geçtiğimiz yıl babasını kaybettikten sonra ötenaziyi desteklemeye başlayan Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews yasanın hem Avam Kamarası’nda hem de Senato’da kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün bir reform günü, şefkat günü, ölümcül hasta olanlara kendi hayatlarını kontrol etme şansı verdiğimiz gün.” dedi.

Avustralya’da bir eyalet ötenaziyi yasallaştırdı

Tartışmalı yasa Senato’dan 18 hayır oyuna karşı 22 evet oyuyla geçerken, Avam Kamarası'nda 47 meclis üyesi ötenaziyi destekledi, 37 üye ise hayır oyu verdi. Victoria eyaleti Sağlık Bakanı Jill Hennessy de Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Zafer! Şefkatli bir eyaletiz!” yazdı.

YASAL OLAN ÜLKELER

Dünyada ötenazinin yasal olduğu ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Kanada. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Ayrıca ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanabiliyor.

Ülkemizde 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Ötenazi Yasağı” başlıklı 13. maddesine göre, ötenazi yasaklanmış durumda. Söz konusu maddede şöyle deniliyor: “Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez.”

İlginizi Çekebilir
Justin Trudeau LGBT bireylerden özür dilerken ağladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'da yaşanan cinsiyetçi eylemler nedeniyle LGBT bireylerden özür diledi.
Trump'ın Twitter sayfasını kapatan kişi Türk çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabını kapatan kişi bulundu.
İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu
İngiltere'de çift katlı otobüsler bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında eve çevrildi, evsizlere yuva oldu.
AB: FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz
AB'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, FETÖ'yü terör örgütü olarak gören Türkiye ile aynı görüşte olmadıklarını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

226
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

75
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

126
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

128
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

90
Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

200
Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM