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Avustralya'da bir şehir sel altında kaldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde rekor seviyede yağmur yağdı. Hobart şehrinde 13 bin evde elektrikler kesilirken, okullar tatil edildi.

AA | 11.05.2018 - 06:50..
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Ana caddelerin nehir olduğu Hobart'ta kırmızı alarm verildi. Avustralya'da rekor seviyede görülen sağanak yağışlarda otomobiller sele kapıldı. Hobart şehir merkezinde metrekareye son 24 saatte 130 mm yağışın düştüğü belirtildi.

Avustralya'da bir şehir sel altında kaldı

50 YILIN REKORU GELDİ

Son 50 yılın en yoğun yağışları altında olduğu belirtilen kente, Tasmania Üniversitesinin (UTAS) güney kampüslerinin yanı sıra okullar tatil edilirken, spor merkezleri, oteller, kent merkezindeki kumarhaneler halka kapatıldı, bazı mahkemeler ve cenaze törenleri de iptal edildi.

Kampüste elektriklerin kesik olduğunu ifade eden UTAS sözcüsü Jason Purdie, ‘‘Binaların sular atlında kaldığını görmek oldukça dramatik.’’ dedi.

Avustralya'da bir şehir sel altında kaldı

ACİL TAHLİYE MERKEZLERİ KURULDU

Kent merkezinde onlarca aracın sel sularında sürüklenerek hasar gördüğü Hobart’ta, alt ve üstyapıda meydana gelen hasarlar yüzünden 13 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Acil tahliye merkezlerinin kurulduğu kentte, acil servislere çok sayıda yardım çağrısı geldiği aktarıldı.

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