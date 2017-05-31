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Avustralya'da çocuk tacizcilerine pasaport iptali

Çocuklara cinsel tacizden mahkum edilenlerin, yurt dışında çocuklara cinsel tacizde bulunmalarını önlemek için pasaportları iptal edilecek.

31.05.2017 - 15:45
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Avustralya'da çocuk tacizcilerine pasaport iptali

Avustralya parlamentosunun soru cevap oturumunda konuşan Adli İşler Bakanı Michael Keenan, çocuklara cinsel tacizde bulunmaktan hüküm giyen Avustralyalıların yurt dışına çıkmalarını engellemek için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

Keenan, tasarı kapsamında deniz aşırı ülkelerdeki savunmasız çocukların korunması amacıyla çocuk tacizcisi Avustralyalıların ülke dışına çıkmalarına izin verilmeyeceğini ve pasaportlarının iptal edileceğini belirtti.

Tasarının, "çocuklara yönelik cinsel istismar turizmine" vurulacak en büyük darbe olacağını ifade eden Keenan, "Hiçbir ülke, yurt dışına çıkan vatandaşlarını, savunmasız çocukları istismar etmekten alıkoymak için bu kadar kararlı ve güçlü biçimde harekete geçmemişti." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Julie Bishop da tasarının "dünyada bir ilk" olduğunu söyledi.

Avustralyalı çocuk tacizcilerinin gelişmekte olan ülkelerde savunmasız çocuklara yönelik cinsel istismarlarını sürdürdüğünü dile getiren Bishop, "Avustralya'dan sadece geçen yıl yaklaşık 800 çocuk istismarı suçlusu, deniz aşırı ülkelere seyahat etti." dedi.

MUHALEFETTEN TASARIYA DESTEK

Ana muhalefet lideri Bill Shorten, partisinin hüküm giymiş çocuk istismarcılarının yurt dışı seyahatini kısıtlamak için yeni tedbirleri desteklediğini açıkladı.

Bazı bağımsız senatörlerin de desteğini alan tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YASADAN 20 BİN İSTİSMARCI ETKİLENECEK

Adli İşler Bakanı Keenan, yasalaşması halinde tasarıdan, cezalarını tamamlayan ancak gözetim altında bulunan 20 bin istismarcının etkileneceğini söyledi.

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