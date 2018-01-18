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Avustralya'da iki genci boğulmaktan drone kurtardı

Avustralya’da cankurtaranlar, iki genci boğulmaktan drone ile şişirilebilir bir bot göndererek kurtarırken bu anlar saniye saniye drone kamerasına kaydedildi.

DHA | 18.01.2018 - 15:24..
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Avustralya’da, 15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapıldı. Sahildekilerden bir kişi kıyıdan yaklaşık 700 m açıkta dalgalarla mücadele eden ikiliyi fark etti.

Avustralya'da iki genci boğulmaktan drone kurtardı

Sahilde görevli olan cankurtaranlar, dalgalarla boğuşan gençlere drone ile şişirilebilir bir kurtarma botu gönderdi. İki genç boğulmaktan bu şekilde kurtuldu.

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını “tarihi” olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı." dedi.

Avustralya'da iki genci boğulmaktan drone kurtardı

DRONE SAYESİNDE KISA SÜREDE KURTARILDILAR

Sahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan ise drone'u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmanın üç katı daha uzun süreceğini belirtti.

Drone'un kamerası da tüm kurtarma işlemini kaydetti. Avustralya sahillerinde drone’lar aynı zamanda köpek balıklarını gözlemlemek için de kullanılıyor.

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