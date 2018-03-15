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Avustralya'da düşen helikopterin pilotu bulunamadı

Batı Avustralya'da okyanusa helikopter düştü. Helikopterin yolcusu kurtarılırken, pilot için arama çalışmaları devam ediyor.

AA | 15.03.2018 - 06:37..
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Batı Avustralya'nın Port Hedland kasabası yakınında okyanusa düşen helikopterde bulunan yolcu kurtarıldı, pilotu arama çalışmaları devam ediyor. EC-135 model helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Avustralya'da düşen helikopterin pilotu bulunamadı

YOLCU YARALI OLARAK KURTARILDI

Gece yarısı yaşanan olayı bölgede bulunan bir gemi kaptanının gördüğünü ve yetkilileri uyardığını belirten AMSA sözcüsü Lauren Smit, helikopterde bulunan yolcunun hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

PİLOT ARANIYOR

Kimliği açıklanmayan yolcunun Port Hedland Hastanesinde tedavi altına alındığını duyuran Smit, kayıp pilotu arama çalışmalarının ise 7 uçak ve 4'ü römorkör olmak üzere 7 tekne ile devam ettiğini bildirdi.

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