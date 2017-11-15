Avustralya’da eş cinsel evlilik oylamasından evet çıktı

Avustralya’da eşcinsel evliliğin yasal hale getirilmesine ilişkin posta yoluyla bir oylama yapıldı. Oylama yüzde 79,5 oranına ulaşırken, 12,7 milyondan fazla kişi oy kullandı.

Oylama sonucunun açıklanmasıyla birlikte ülkenin büyük kentlerinde geniş kitleler sokaklarda kutlamalar düzenlemeye başladı.

HALK OYLAMASINA SUNULMUŞTU

Parlamento eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi uzun süre tartışmış, karşıt görüşler arasında sert geçen tartışmaların ardından konunun gönüllülük esasına dayanan bir halk oylamasına sunulması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Malcolm Turnbull, Noel'e kadar yasayı parlamentodan geçirmek istediklerini ifade etti.

"EŞİTLİK İÇİN EVET, AŞK İÇİN EVET"

Turnbull, "Milyonlarca Avustralyalı sesini duyurdu ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklarını gösterdi" diye konuştu ve "Eşitlik için 'Evet' dediler; Aşk için 'Evet' dediler" dedi.

Avustralya İstatistik Bürosu Genel Müdürü David Kalisch, 7,8 milyon seçmenin 'Evet' oyuna karşılık, 4,9 milyon seçmenin 'Hayır' dediğini açıkladı.

Ülkenin 150 seçim bölgesinden 146'sı yasa değişikliğine destek verirken, öneriye karşı çıkan seçim bölgelerinin sayısı 17'de kaldı.

Kalisch, "Gönüllülük esasına dayanan bir oylama için bu katılım oranı olağanüstü. Konunun çok sayıda Avustralyalı için ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

BBC Türkçe’nin haberine göre, eş cinsel evlilikleri destekleyen Başbakan Turnbull'un, parlamentoya sunulacak yasa değişikliği teklifinin dili konusunda partisinin üyelerini ikna etmesi gerekecek.

Bazı muhafazakâr üyeler, 'Firmalar dilerlerse eş cinsel evlilikler ve düğünler için hizmet vermeyi reddedebilmeli' diyor.

İktidar partisi temsilcileri tarafından hazırlanmış olan iki farklı yasal düzenleme önerisi var.

Başbakan Turnbull ve muhalefet partilerinin de desteklediği tasarıyı Senatör Dean Smith hazırlamıştı.

Muhafazakar milletvekilleri ise Senatör James Paterson tarafından hazırlanan ve dini değerlere vurgu yapan teklifi destekliyor.