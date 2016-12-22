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Avustralya'da gaz şişesi dolu minibüse saldırı

Başkent Canberra'daki Avustralya Hristiyan Lobisi binasını hedef alan gaz şişeleriyle dolu minibüs çarpışmadan sonra alev aldı.

Ajanslar | 22.12.2016 - 08:50
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Avustralya'nın başkenti Canberra sıra dışı bir saldırıya sahne oldu. İçi gaz şişeleriyle dolu bir minibüs, Avustralya Hristiyan Lobisi (AHL) merkez binasına sürüldü.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Binaya gece kimsenin bulunmadığı sırada dalan minibüs, saldırı sonrası alev alarak tamamen yandı. Binanın giriş katındaki camların patladığı saldırıda, kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"ŞOKE OLDUM"

AHL Genel Müdürü Lyle Shelton, ülkede eşcinsel evliliklerin tartışılmaya başlanmasıyla yıl içinde birkaç kez ölüm ve saldırı tehditleri aldıklarını bildirdi. Saldırının ülkede özgürce konuşmaya yönelik olduğunu belirten Shelton, "Şoke oldum ve böyle bir şeyi hayatımda hiçbir zaman göreceğimi düşünmüyordum" dedi.

"POLİS, OLAYI TERÖR SALDIRISI OLARAK DEĞERLENDİRMİYOR"

Avustralya Adli İşler Bakanı Michael Keenan ise olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi. Kenan, "Polis, araştırma tekniklerini kullanarak bu saldırının ardındaki sebepleri bulmaya çalışıyor. Şu anda polis, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiyor" diye konuştu.Avustralya'da gaz şişesi dolu minibüse saldırı

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