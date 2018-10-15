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Avustralya'da kanguru saldırısı arttı

Avustralya'nın Queensland şehrinde doğal alanını korumak isteyen bir kanguru, yaşlı çifti ölesiye dövdü.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 13:44..
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Kendilerine ait arazide gezen yabani kanguruları beslemek isteyen Jim ve Linda Smith kangurulardan birinin saldırması ile neye uğradıklarını şaşırdı. Önce Jim'i yere deviren kanguru daha sonra eşine yardım etmeye çalışan Linda'ya saldırdı.

Avustralya'da kanguru saldırısı arttı VİDEO

"HAYATTA OLMALARI ŞANS"

Vahşi gri kanguru Linda'nın kaburgalarını kırdı, cildinde derin yarıklar açtı ve Linda'nın bir akciğeri de ciddi zarar gördü. Hastaneye kaldırılan çifti için yetkililer "Hayatta olmaları bir şans" ifadesini kullanıyor. Olayı anlatan Jim Smith, "Önce ciddi şekilde sizi sersemletiyorlar ve ardından tutuyorlar. Bir kez tuttuklarında neler yapabileceklerini anlıyorsunuz."

Hızla olay yerine gelen oğulları kanguruya ağaç parçasıyla vurarak anne ve babasını son anda kurtardı. Olay sonrası Linda Smith ameliyata alındı. Doktorlar kangurunun elinden kurtulmamış olsaydı muhtemelen ölmüş olacağını belirtiyor.

Avustralya'da kanguru saldırısı arttı

ŞEHİRLEŞME NEDENİYLE DOĞAL ALANLARI AZALIYOR

Avustralya'da yaklaşık 45 milyon kanguru yaşıyor ve seyrek de olsa insanlarla çatışma yaşadıkları görülen bir durum. Bunun başlıca sebebinin şehirleşme ve doğal alanların beşeri faaliyetler ile bozulması olduğu biliniyor.

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