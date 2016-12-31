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Avustralya'daki konserde izdiham çıktı: 80 yaralı

Victoria eyaletindeki sahil kenti Lorne'da düzenlenen müzik festivalinde çıkan izdihamda 80 kişinin yaralandı.

Ajanslar | 31.12.2016 - 10:39
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Rock grubu DMA, Lorne'de gerçekleştirilen Falls Müzik and Sanat Festivali'nde açık hava konseri verdi. Konserin sona ermesinin ardından alanı terk etmek için acele edenlerin birbirlerini ezmesi sonucu izdiham yaşandı.

19'U AĞIR 80 KİŞİ YARALANDI

Olayda 19'u ağır olmak üzere 80 kişi yaralandı. Victoria polis yetkilileri, ciddi şekilde yaralanan ve tedavi altına alınan 13'ü kadın 19 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Eyalet sağlık Şefi Paul Holman, yaptığı açıklamada, yaralı sayısı çok olmasına rağmen olayın ucuz atlatıldığını söyledi. Bu tür olayların yurt dışında nasıl trajik sonuçlar ortaya çıkardığını gördüklerini belirten Holman, "Hiç kimsenin hayatını kaybetmemesinden dolayı çok şanslıyız" dedi.

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