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Avustralya'da savaş uçağı gökdelenlerin arasına daldı

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 tipi askeri kargo uçağı, Brisbane kentinde oldukça alçaktan uçuş yaptı. Gökdelenlerin arasından geçen uçak panik yarattı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 17:12..
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Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait bir C-17 tipi askeri kargo uçağı, Brisbane kentinde oldukça alçaktan uçuş yaptı. Çevredeki gökdelenlerin birkaç metre yanından ve üzerinden geçen devasa uçak insanların paniğe kapılmasına yol açarkan uçağın planlanan bir gösteri için deneme uçuşu yaptığı açıklandı.

GÖKDELENLERİN ARASINDAN GEÇTİ

​Yüksek binaların arasından geçen dev savaş uçağı büyük panik yarattı.Uçağın çıkardığı ses, gökdelenlerin arasında yankılandı.

​​Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünya çapında yankı buldu. Uçağın, planlanan bir gösteri için uçuş denemesi yaptığı ortaya çıktı.

Avustralya'da savaş uçağı gökdelenlerin arasına daldı VİDEO

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