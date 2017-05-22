taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5605
EURO
3,9844
ALTIN
143,53
PETR
53,9200

Avustralya'da tramvay ve kamyon çarpıştı

Kaza, Melbourne Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yerel saatle 8.00’de meydana geldi.

22.05.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. Dünya

wer

Kaza, Melbourne Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yerel saatle 8.00’de meydana geldi.

Kazada kamyon şoförü ile tramvayda bulunan 29 kişi yaralandı.
Çarpışmanın şiddetiyle raydan çıkan tramvay ile kamyonda ağır hasar meydana geldi.

DURUMU KRİTİK OLAN YOK

Yaralananlardan bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının ise olay yerinde tedavi edildiği ve aralarında durumu kritik olan bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

15
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

48
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

394
Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

25
Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM