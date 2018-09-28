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Avustralya'da uçak denize iniş yaptı

Uçakta bulunan 35 yolcu ile 12 mürettebat kazadan sağ kurtuldu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 09:01..
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Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Mikronezya'daki Chuuk Havalimanı'na iniş yapmak isterken pisti ıskalayan bir yolcu uçağı lagüne indi.

Papua Yeni Gine'nin Niugini Havayollarına ait uçağın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarında hemen sahilin ilerisindeki sığ suya oturduğu görülüyor.

Avustralya'da uçak denize iniş yaptı

Uçaktaki 35 yolcu ile 12 mürettebatın hiçbirinin hayati durum teşkil eden bir yarasının bulunmadığı açıklandı.

BBC'ye açıklama yapan Chuuk Havalimanı müdürü Jimmy Emilio, "Uçak pistten yaklaşık 150 metre ilerideki lagüne indi." dedi.

YOLCULARDAN DURUMU AĞIR OLAN KİMSE YOK

Emilio, henüz kazanın nedeninin belirlenemediğini de söyleyerek, "İncelemeler yarın erken saatte başlayacak ama şu an havalimanı olağan akışına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Avustralya'da uçak denize iniş yaptı

Havalimanı müdürü hastaneye kaldırılan yolculardan bazılarının hafif yaralı olduğunu da açıkladı.

Denize düşen uçak, ada devleti Mikronezya'nın Pohnpei adasından Papua Yeni Gine'ye uçuyordu.

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