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Avustralya'da uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Port Douglas kenti yakınında düşen küçük bir uçağın pilotu hayatını kaybetti

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 08:49..
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde uçak düştü. Queensland Polis Servisinden (QPS) yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu ultra hafif olarak tanımlanan küçük uçak, Port Douglas kentinin güneyindeki Kaptan Cook Otoyolu yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

AA'nın haberine göre; Kazada, kimliği açıklanmayan 66 yaşındaki pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosunca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın sebebi henüz bilinmiyor

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