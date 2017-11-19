Avustralya’da uslanmaz sürücülerin araçları eziliyor

Bu yıl meydana gelen kazalarda 998 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 bin kişinin de yaralandığı Avustralya’da, yetkililer yolları daha güvenli hale getirmek için ilginç cezalar uyguluyor.

USLANMAZ SÜRÜCÜLERE ÖZEL TAKİP

Trafik ışıkları, ana caddelerle otoyollara yerleştirilen hız ve kırmızı ışık kameralarıyla,sürücülere, ihlallerine göre verilen para cezasının yanı sıra ehliyetlerden puan düşme cezası uygulayan polis ekipleri, "uslanmaz" diye nitelendirilen sürücüleri ise daha katı cezalara tabi tutuyor.

ARAÇ EZME CEZASI

Kazaları azaltmak için, alkollü sürücülerin peşine düşen polis ekipleri, araçları ya el koyarak satıyor ya da ezerek parçalıyor. Araçların ezilmesi kararını, mahkemenin yetki verdiği eyalet emniyet müdürleri alıyor.

Ayrıca sürücülere mahkeme tarafından 28 bin Avustralya dolarına (21 bin USD) kadar para cezası verilirken, satılan araçlarının parası da devlet hesabına aktarılarak kazalarda mağdur duruma düşenlerin ihtiyaçlarını gidermek için kullanılıyor.

2 BİN 204 ARAÇ EZİLDİ

Victoria eyalet polisi tarafından yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz 18 ay içerisinde, hız limitini 70 kilometre aşan, polisten kaçan ve aşırı alkollü "uslanmaz" sürücülere ait 2 bin 204 aracın ezilerek imha edildiği belirtildi.

Polis yetkilileri, yollarda tehlike oluşturan sürücülere tolerans göstermeyeceklerini, kurallara uymamaları durumunda çok daha fazla araca "satılma" ve "ezilme" yaptırımı uygulanacağını vurguluyor.

ALKOL TEST CİHAZI YERLEŞTİRİLECEK

Kazaları en aza indirmek için alkollü araç kullananları da sıkı takibe alan polis ekipleri, uyguladıkları alkol testleri ile kendisinin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atanlara göz açtırmıyor. Yeni yürürlüğe girecek yasalar uyarınca araç kullanırken 0.05-0.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyeti 3 ay iptal edilecek.

Ayrıca sürücü 3 ayın sonunda araç kullanmak istediğinde, kontağı çevirmeden aracına takılacak alkol test cihazını üfleyerek test yapacak, alkollü olması durumunda ise cihaz aracı kilitleyerek çalışmasına engel olacak.

Polis veya mahkemenin kendilerine verdiği cezayı dikkate almayan sürücülere ise ihlal ettikleri kuralın ağırlığına göre, para, toplum yararına hizmetlerde bulunma ve hapis cezası uygulanabilecek.







