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Avustralya'da yeni bir yılan türü bulundu

Avustralya'da bulunan yeni tür yılanın çok nadir rastlanan ve toprak altında yaşayan bir tür olduğu bildirildi.

AA | 18.07.2018 - 21:47..
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Avustralya'da, Queensland Üniversitesinde görevli biyologlar tarafından şans eseri yeni bir yılan türünün bulunduğu belirtildi.

Yılan türünü keşfeden ekipten biyolog Bryan Fry, deniz yılanları hakkında araştırma için gittikleri bölgede toprak altında yaşayan bir yılanla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

"ÇOK NADİR RASTLANAN YENİ BİR TÜR"

Yılanın, Cape York Peninsula'nın batı kıyılarında bulunduğunu kaydeden Fry, sürüngenin, köstebek yılanları gibi toprak altında yaşayan bir tür olduğunu ifade etti.

Biyologlar, yılanın limandaki gemiler vasıtasıyla deniz kenarına geldiğini tahmin ediyor.

Bilim insanları, 2014'te bulunan yılan üzerinde uzun süren araştırmalar sonucunda, "çok nadir rastlanan yeni bir tür" olduğuna karar verdi.

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