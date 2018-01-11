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Avustralya'da yüzlerce yarasa aşırı sıcaklardan öldü

Sıcak hava dalgasında ölen yarasaların çoğunlukla susuz kalan yavru yarasalar olduğu belirtildi.

DHA | 11.01.2018 - 12:12..
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Sidney, geçen hafta sonu dünyadaki en sıcak kent olarak kayıtlara geçerken, kentteki tüm asfalt yollar eridi ve orman yangını çıktı.

400 YARASA AŞIRI SICAKTAN ÖLDÜ

Sidney’in bir ilçesi olan Campbelltown’da sıcaklıklar 45 dereceyi de geçerken, bölgedeki bir vahşi yaşamı kurtarma derneği, yükselen ısının bir sonucu olarak yaklaşık 400 yarasanın öldüğünü açıkladı. Bazı gönüllüler yarasaları su vererek kurtarmaya çalıştı.

Avustralya'da yüzlerce yarasa aşırı sıcaklardan öldü

YARASALARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Campbelltown'daki Bushland ve Yaban Hayatı Kurtarmaya Yardım sayfası, yarasaları kurtarma çabalarının resimlerini paylaştı.

Dernek Facebook sayfasında yaptığı açıklamada vahşi yaşamı kurtarma derneği gönüllülerinin de nasıl yardımcı olduklarını yazdı. Açıklamada şöyle denildi:

“Dün gönüllülerimizin çabaları hem kahramanca hem de acı vericiydi. Çok büyük çaba sarf ederek, ulaşılabilir olan yavrulara sıvı sağlamak için yorulmadan çalıştılar. Çok sayıda hayat kurtuldu; ancak, ne yazık ki çoğu da öldü. Dün çoğunlukla yeni doğmuş olan yarasalar öldü ve kaydedilen son veriler sayının binlere kadar çıktığını gösterdi.”

Campbelltown bölge yöneticisi Kate Ryan, “Resmen kaynıyorlar. Bu beyinlerini etkiliyor, tutarsız hale geliyor. Hiçbir gölgeliği olmayan bir kumsalın ortasında durmak gibi düşünün.” dedi.

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