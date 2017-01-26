Avustralyalı modelden ilginç Instagram protestosu

Instagram'ın kullanıcı kullanım şartnamesi uyarınca kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılmasına karşın erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor. 25 yaşındaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla protesto etmişti.

2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunan Imogen Anthony, bu kez ilginç bir protestoya imza attı.

ÇAKMAKLA GÖĞSÜNÜ YAKTI

Güzel model Anthony, Instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek için çakmakla göğsünü yaktı..