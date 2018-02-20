Avustralyalı Türkler Mehmetçik için ayakta

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na "Teröre Lanet Mitingi" düzenleyerek destek verdi.

Hafta sonunda Sydney’deki "Teröre Lanet Mitingi" ile başlayan Türkiye ve Mehmetçik'e destek gösterileri, Melbourne'deki Türk Başkonsolosluğu önünde yapılan miting ile devam etti.

MELBOURNE İSTİKLAL MARŞI İLE İNLEDİ

Türk kökenli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mitingde, Türkiye’nin Afrin’de YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekata destek veren ve terör örgütlerini lanetleyen pankartlar taşıdı.

Broadmeadows Camisi imamı Erkan Ayçiçek, Türk bayrakları ile konsolosluk binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada vatandaşlardan sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler için dua etmelerini istedi.

"FİTNENİN BAŞINI EZMEK İÇİN SINIRDALAR"

Mehmetçiğin destan yazdığını ve bundan rahatsız olanların fitne tohumları saçmaya çalıştığını belirten Ayçiçek, ‘‘Mehmetçik'imiz şu anda sınır ötesinde harekatta. Terörün başını ezmek, fitnenin başını ezmek, düşmanlara korku salmak üzere analarının avuçlarına yakmış olduğu kınalarla kızıl elmaya doğru yürüdüler.’’ ifadelerini kullandı.

Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların mitinge yoğun ilgi göstererek YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Küçüksakallı, ‘‘Türkiye’nin terörle mücadelesini istismar eden çevreler var, PKK uzantıları var, sahayı onlara bırakmamak için, devletine, milletine, hükümetine desteğini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

"73 YAŞINDAYIM HEMEN GELMEYE HAZIRIM"

Mitinge katılanlardan Şefik Dayaklı, Mehmetçiklerin zaferi için dua ettiğini vurgulayarak, ‘‘Eğer ihtiyaç olursa beni de çağırsınlar. Ben 73 yaşındayım hemen gelmeye hazırım. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah devletimize güç, kuvvet versin.’’ diye konuştu.

Sınır ötesinde harekatta olan Mehmetçiklere Allah’tan kolaylık dileyen Havva Latifoğlu da ‘‘Onlar bizim yavrularımızdır, Mevla'm korusun.’’ dedi.

Muhammed Durmaz, Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yardımına koştuğunu ancak bugün terörle mücadelesinde birçok ülkenin yaptıkları yardımlarla terör örgütünün yanında yer aldığını belirterek, "YPG/PKK’ya destek geliyor, buna rağmen Mehmetçik'imiz, Allah’ın izni ile orada destan yazıyor. Ben buradan tüm Mehmetçik'imize selam ediyorum, Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bizler uzaktayız ama Allah’ın izni ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız.’’ dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE MEHMETÇİK'E DESTEK

Doğuştan gelen rahatsızlığı yüzünden hayatını tekerlekli sandalyede geçiren İsmail Gül, Mehmetçik'e desteğini, ‘‘Buraya Türk milletini ve Türk ordusunu desteklemeye geldim.’’ sözleri ile ifade etti.

Teröre Lanet Mitingi, şehit ve gazilere dua okunmasının ardından sona erdi. 24 Şubat'ta Melbourne'un kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde daha geniş katılımlı gösteri yapılması planlanıyor.