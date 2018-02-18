Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarınca Sydney kent merkezinde organize edilen mitinge, Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da katıldı.

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen harekata destek vermek ve terör örgütlerini lanetlemek amacıyla düzenlenen miting, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Avustralyalı Türkler Mehmetçik için yürüdü

Avustralyalı Türklerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

MEHMETÇİK İÇİN KOMANDO MARŞI SÖYLEDİLER

Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin okunduğu programda, Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla yürüten Mehmetçikler için komando marşı söylendi.

Mitinge katılanlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun ABD terörizmi", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" şeklinde slogan attı.

"PKK VE PYD'NIN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ"

Mitingi organize eden sivil toplum kuruluşlarından Avustralya-Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek, Avustralya’da terör örgütü PKK’ya destek veren az da olsa siyasetçi bulunduğunu söyledi.

Bu tür politikacılara seslerini duyurmak ve terör örgütüne verilen desteğin önüne geçmek için gösterilerin yanı sıra oluşturdukları platformlarda mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Evecek, "Bu platformlarda imza kampanyası düzenleyerek, PKK terör örgütü ile PYD/SDF/YPG gruplarının da terör örgütü olduğunu politikacılara anlatacağız." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının ilerleyen haftalarda Melbourne’da da gösteri düzenlemesi bekleniyor.