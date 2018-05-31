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Avustralyalı yazar Greer: Tecavüz büyük bir suç değil

Feminist kimliği ile bilinen yazar Germaine Greer, tecavüzün büyük bir suç olmadığını ve cezasının azaltılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 09:13..
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Avustralyalı yazar Germaine Greer, Guardian gazetesinin geniş bir şekilde sayfasına taşıdığı açıklamaları Galler'de düzenlenen Hay Edebiyat Festivali'nde yaptı.

"TECAVÜZ, ÖZENSİZ BİR HAREKET OLARAK GÖRÜLMELİ"

Yazara göre, toplum tecavüze, ciddi bir suç olarak bakmak yerine, "duyarsız ve özensiz" bir hareket olarak görmeye başlamalı.

Avustralyalı yazar Greer: Tecavüz büyük bir suç değil

"CEZASI ZORUNLU KAMU HİZMETİ OLMALI"

Greer'in tecavüz için öngördüğü uygun ceza ise 200 saat kamu hizmeti ya da tecavüzcünün koluna "T" harfi dövmesi yaptırılması.

İngiltere'de yaşayan 79 yaşındaki Greer'ın tecavüzü "kötü cinsel ilişki" olarak tanımladığı açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.

"TECAVÜZ KAVRAMINA BAKIŞI TERS YÜZ EDECEĞİM"

Festivalde konuşan Greer, tecavüz kavramına bakışı ters yüz etmeyi amaçladığını da söyleyerek, "Tarihin derinliklerine bakarak bu konuda mesafe katedemiyoruz." dedi. 79 yaşındaki yazar açıklamalarına şöyle devam ediyor:

"Tecavüzlerin çoğu aslında bir hasar vermiyor. Tecavüzü büyük bir suçmuş gibi düşünmek yerine rızasız ilişki olarak düşünelim. Bu içinde duygu bulunmayan kötü cinsel ilişkiden farklı değil."

Avustralyalı yazar Greer: Tecavüz büyük bir suç değil

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