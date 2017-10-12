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Avustralya'nın askeri bilgileri çalındı

Savunma sistemleri ile ilgili hassas bilgilerin siber saldırıda çalındığı açıklandı.

12.10.2017 - 09:44
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Avustralya savaş uçakları ve donanma gemilerine ait 30 gigabaytlık gizli verilerin, "Alf" kod adlı hacker tarafından çalındığı bildirildi.

DİZİ KARAKTERİNİN İSMİ, KOD OLARAK KULLANILDI

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Avustralya'nın F-35 savaş uçakları ve gözetleme uçaklarının yanı sıra donanma gemilerine ait 30 gigabaytlık gizli bilgiler, ülkede gösterilen "Home and Away" adlı televizyon dizisindeki karakter "Alf" kodunu kullanan bir hacker tarafından çalındı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÇALINDI

Geçen yıl temmuz ayında çalınan gizli bilgilerin, Avustralya'nın 17 milyar dolarlık F-35 müşterek vuruş savaş uçakları, 4 milyar dolarlık P-8 Poseidon gözetleme uçakları ve C-130 tipi nakliye uçakları ile donanma gemilerine ait olduğu belirtildi.

"DEVLET BAĞLANTILI OLABİLİR"

Saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gizli bilgileri kimin çaldığını henüz tespit edemediklerini söyleyen Savunma Sanayi Bakanı Christopher Pyne, "Kimin yaptığını bilmiyorum. Bir kaç aktörden biri olabilir. Devlet bağlantılı da olabilir olmayabilir de. Başka şirket için bir kişi de olabilir." ifadelerini kullandı.

GEREKLİ ÖNLEMLR ALINDI

Bakan Pyne, söz konusu gizli bilgilerin ulusal güvenlik için bir risk teşkil etmediğini, gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.

"Alf" kodunu kullanan bilgisayar korsanının askeri bilgilere nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

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