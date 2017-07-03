Avustralya'nın en kalabalık şehri Melbourne olacak

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS) tarafından açıklanan veriler, nüfusu yılda yüzde 12 artan Melbourne'un, nüfusu yüzde 10 artan Sydney'i geride bırakarak, 2050 yılından önce ülkenin en kalabalık kenti olabileceğini ortaya koydu.

ABS'in son verilerine göre Sydney, beş milyon nüfusuyla hala ülkenin en kalabalık kenti. Öte yandan gerek Avustralya içinden gerekse yurt dışından aldığı göç ile nüfusu dört milyon 640 bine ulaşan Melbourne, 2006 yılında Sydney ile arasındaki 472 bin farkı 2016 verilerine göre 363 bine indirmiş durumda.

SYDNEY'DE ARTAN KONUT FİYATLARI İÇ GÖÇÜ TETİKLEDİ

Avustralya'nın en kalabalık kenti Sydney'de konut fiyatlarının hızlı artışına paralel olarak hayat şartlarının zorlaşması, iç göçün yönünü Melbourne'e çevirmesine neden oldu.

MELBOURNE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN

Son verilere göre, Sydney'de ortalama konut fiyatları 715 bin ila bir milyon 150 bin Avustralya dolarına yükselirken, Melbourne'de bu fiyatlar 495 bin ile 850 bin arasında.