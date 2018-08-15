Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı

Her yıl düzenlenen 'Uluslararası Tasarım Ödülleri'nin bu sene sahibi Avustralya'dan çıktı.

356 METREYE ULAŞACAK

'Green Spine' adı verilen proje; 2020 yılında yapımı tamamlanacak ve 356 metreye ulaşacak.

GENİŞ KAPSAMLI İMKANLARI VAR

Yapımı tamamlandığında toplam maliyetinin 1,4 milyar doları bulacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra içerde ve dışarda birçok sosyal imkanlar da bulunuyor.

YAN YANA İKİ GÖKDELEN

Projede yan yana iki gökdelen inşa edilecek. Gökdelende geniş balkonlar ve bahçeler de yer alacak.