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Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde inşa edilen bir gökdelen 'dünyanın en güzel tasarımı' ödülünü alarak diğer rakiplerine fark attı.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:03..
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Her yıl düzenlenen 'Uluslararası Tasarım Ödülleri'nin bu sene sahibi Avustralya'dan çıktı.

356 METREYE ULAŞACAK

'Green Spine' adı verilen proje; 2020 yılında yapımı tamamlanacak ve 356 metreye ulaşacak.

Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı

GENİŞ KAPSAMLI İMKANLARI VAR

Yapımı tamamlandığında toplam maliyetinin 1,4 milyar doları bulacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra içerde ve dışarda birçok sosyal imkanlar da bulunuyor.

Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı

YAN YANA İKİ GÖKDELEN

Projede yan yana iki gökdelen inşa edilecek. Gökdelende geniş balkonlar ve bahçeler de yer alacak.

Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı

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