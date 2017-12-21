Avustralya'nın ilk denizaltısı 103 yıl sonra bulundu

Birinci Dünya Savaşı sırasında 35 kişilik mürettebatıyla ortadan kaybolan Avustralya’nın ilk denizaltısı HMAS AE-1‘in enkazı, 103 yıl sonra Papua Yeni Gine açıklarında bulundu.

300 METRE DERİNLİKTE

Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, 14 Eylül 1914'te kaybolan HMAS AE-1‘in enkazının Papua Yeni Gine’nin York Dükü Adaları açıklarında, 300 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

"AVUSTRALYA'NIN EN ESKİ DENİZ GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ"

Enkazın bulunmasını "Avustralya'nın en eski deniz gizemi çözüldü" diyerek duyuran Payne, "1914'ten bu yana denizaltı ve ekibi, ebedi devriyedeydi. Şimdi bulundular. Enkazın bulunmasının, denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına huzur getireceğine inanıyorum. Belki zamanla kaybolma nedenini de ortaya çıkarabiliriz." dedi.



(9 Eylül 1914 - AE-1'in bilinen son fotoğrafı)

35 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VARDI

Avustralya denizaltı filosunun ilk üyesi olan 55 metre uzunluğundaki HMAS AE-1, 14 Eylül 1914'te Papua Yeni Gine açıklarında Müttefik Kuvvetler adına devriye görevi yürütürken henüz bilenmeyen bir nedenle 35 kişilik mürettebatıyla kaybolmuştu.

Avustralya, farklı yıllarda bölgede yapılan 12 arama çalışmasına rağmen HMAS AE-1‘in izine ulaşamamıştı.

Hollandalı Fugro firmasına ait MV Fugro Ekvator araştırma gemisi, geçen hafta başlattığı çalışmalar sırasında deniz dibine gönderdiği kameralar sayesinde enkazı buldu.

Avustralya, enkazın bulunduğu bölgeyi korumak amacıyla Papua Yeni Gine ile sürdüreceği çalışmalar tamamlanana kadar HMAS AE-1’in yerini gizli tutacak.



