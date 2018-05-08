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Avustralya'nın Perth Havalimanı'nda "acil durum"

Avusturalya'nın uluslararası ve iç hat uçak seferlerinin düzenlendiği Perth Havalimanı'nda acil durum ilan edildi.

DHA | 08.05.2018 - 09:05..
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Avusturalya Perth Havalimanı'nda ilan edilen acil durum ile birlikte hem yurt dışı hem de yurt içi sefer yapan uçakların kullandığı terminaller boşaltılırken, Singapur Havayolları'na bağlı bir uçak da yolcuları ile birlikte iniş-kalkış pistinde beklemeye alındı.

PANİK NEDENİYLE UÇUŞLARDA GECİKME YAŞANDI

Havalimanı yönetimi, yangın alarmından kaynaklanan durum nedeniyle havalimanına çok sayıda acil yardım, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin ulaştırıldığını duyurdu. Paniğe ve karmaşaya yol açan alarm nedeniyle uçak seferleri gecikmeli olarak yapılabildi.

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