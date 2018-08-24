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Avustralya'da politik darbeler silsilesi: 10 yılda 6. değişiklik

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti içindeki liderlik yarışı devam ediyor. Ülke, 10 yılda 6'ıncı kez Başbakan değişikliği gerçekleştirdi.

AA | 24.08.2018 - 09:19..
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Avustralya’daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde, göçmen alımı, enerji politikaları ve ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden çıkan kriz başbakan değişikliğiyle sonuçlandı.

BAKANLAR SAF DEĞİŞTİRDİ

Başbakan Malcolm Turnbull, geçtiğimiz salı günü parti içinde yapılan oylamayı 35'e karşı 48 oyla kazanarak liderliğini korudu. Ancak oylamadan iki gün sonra kendisini destekleyen bakanların saf değiştirmesiyle muhalifler ikinci bir oylama istedi.

Turnbull, ikinci bir oylama talebinde bulunan Peter Dutton ve muhaliflerin salt çoğunluk olan 43 imzayı gösteren yazılı belgeyi getirmeleri durumunda parti içi oylamayı tekrar yapacağını ve aday olmayacağını açıkladı.

DUTTON BEKLENİYORDU MORRISON KAZANDI

Söz konusu imzaların sunulması üzerine aday olmayan Turnbull’un yerine Dutton’un karşısına çıkan Hazine Bakanı Scott Morrison 45 oyla Avustralya’nın 30. başbakanı oldu. Rakibi ise 40 oyda kaldı. Yeni başbakan Morrison’un yardımcılığını ise aynı oylamada başarılı olan Enerji Bakanı Josh Frydenberg yapacak.

Bu sonuca göre iktidardaki Liberal Parti liderliğini kazanarak Avustralya’nın 30. başbakanı olma hakkına ulaşan Scott Morrison, yeni kabinesi açıklamasının ardından Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove’un onayı ile göreve başlayacak.

DARBELERİN ÜLKESİ: AVUSTRALYA

Darbeler mevcut dönemde her ne kadar askeri olarak etkinliğini yitirmiş olsa da siyasi olarak halen mevcut. Bunun en somut örneği de Avustralya.

Morrison meselesi de bu durumun göstergelerinden yalnızca biri. Avustralya son 10 yıl içinde 6'ıncı kez başbakanını değiştirirken, bu başbakanların hiçbiri görev süresini tamamlayamaması ve parti içi oylamalar sonucunda görevlerinden ayrılması da Canberra'nın 'Pasifik'in darbe başkenti' olarak adlandırılmasına yol açıyor.

Avustraya'da son 10 yılın görev süresini tamamlayamadan makamından ayrılan Başbakanları şu şekilde: Kevin Rudd (2007 ve 2013), Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull, Scott Morrison.

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