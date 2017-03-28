Avustralya'yı kasırga vurdu

Avustralya’nın Queensland eyaletini vuran ve hızı saatte 270 kilometreye kadar ulaşan Debbie Kasırgası 35 binden fazla evde elektrik kesintisine neden oldu. Kasırganın vurduğu bölgelerde ağaçlar devrilirken, çok sayıda tekne zarar gördü ve bir çok yol ulaşıma kapatıldı.

400 OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren eyaletin kuzey kesimlerinde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle yaklaşık 400 okul ve çocuk bakım merkezi geçici olarak kapatıldı. Kasırganın bir müddet daha sürmesini beklendiğini belirten yetkililer, fırtınanın etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşlara evlerinde kalmaları yolunda çağrıda bulunuyor. Kasırganın yol açtığı hasarın, tehlike geçtikten sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor.