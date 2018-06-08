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Avustrya'nın ırkçı kararına tepki

Avusturya'nın cami kapatan ve imamları sınır dışı eden kararına Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 16:11..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir." ifadesini kullandı.

Avustrya'nın ırkçı kararına tepki

"IRKÇI DALGANIN SONUCU"

Kalın, Twitter hesabından, Avusturya'da hükümetin, biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerinin durdurulmasına ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Avusturya’nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesinin, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biri olduğunu aktaran Kalın, amacın Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmek olduğunu bildirdi.

Kalın, "Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

IRKÇI KARARA TEPKİLER

Öte yandan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuyla ilgili olarak "Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın ülkedeki 7 camiyi kapatma kararına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, kararın iki ülke ilişkilerini normalleştirme çabalarına zarar vereceği belirtildi.

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