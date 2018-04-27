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Avusturalyalı milletvekillerinden sığınmacılara ziyaret

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri için Türkiye'ye gelen Avusturalyalı milletvekilleri, Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

AA | 27.04.2018 - 17:23..
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Avusturalyalı 9 milletvekili, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinde incelemelerde bulundu.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve kurum yetkilileri, merkezdeki çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Suriyeli çocukların yaptığı resimlere dikkatle inceleyen milletvekilleri, sığınmacı kadınların mesleki eğitim aldığı derslikleri de gezdi.

Ziyaretin sonunda Türk Kızılayı yetkilileri, milletvekillerinin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların genel durumuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"TÜRKLER, SURİYELİLERİ SIĞUNMACI DEĞİL MİSAFİR OLARAK GÖRÜYOR"

Programın ardından AA muhabirine konuşan Avustralya'nın Türk kökenli ilk kadın milletvekili Natalie Suleyman, Türkiye'yi her sene ziyaret ettiğini ve buraya ilk defa gelen milletvekili arkadaşlarının Türk misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyetlerinin önemine değinen Suleyman, "Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımı başka bir Batı ülkesi yapmadı. Bu yardımları birinci elden görmek hepimizi çok memnun etti. Türkler, Suriyelileri sığınmacı değil misafir olarak görüyor. Bu oldukça önemli.” diye konuştu.

Milletvekili Mark Gepp de Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara insani yaklaşımının çok etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Avustralya olarak Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var. Bu ülkenin mültecileri kucaklaması ve sağladığı fırsatlar bize gerçekten çok şey öğretiyor. " dedi.

Avustralya hükümetinin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı yardımlardan bahseden Gepp, "Elimizden geldiği kadar yardımları sürdürmeliyiz. Dünya genelinde uluslararası destek bekleyen başka meseleler de var ama bu kriz ayrı bir önem taşıyor. Bence herkes daha fazlasını yapmalı." ifadelerini kullandı.

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