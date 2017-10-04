Avusturya 15 Ekim'de sandık başına gidecek

Avusturya'da 6,4 milyon seçmen, federal meclisin (Nationalrat) yeni üyelerini belirlemek için 15 Ekim'de sandık başına gidecek. Anketler Avusturya Halk Partisini oy oranı olarak önde gösterse de Sosyal demokratlar ve ırkçılığın popüleritesinden dolayı Aşırı sağcılar da onları zorlayacak rakipler olarak gösteriyor.

KIRAK KIRANA GEÇECEK SEÇİME DOĞRU

Birçok siyasetçi, kanaat önderi ve gazetecinin ülkenin gidişatını belirleyeceğini savunduğu seçim, Avusturya'nın siyasi tarihinde ender rastlanan bir çekişmeye sahne oluyor. Siyasilerin, seçimi kazanmak için başvurduğu yöntemler kimi zaman seçimden daha fazla tartışılıyor.

Bu belirleyii faktörler içerisinde genelde ırkçılık temalı icraatlar revaçta olsa da bu söylemler gündemi değiştirmekten başka bir işe yaramıyor. Seçimin favorisi Sebastian Kurz yönetimindeki Avusturya Demokrat Partisi olarak gözükse de zorlu rakipler Kurz'un peşini bırakmıyor.

AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞİ

Almanya'da Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat Partinin oy oranındaki düşüşün ardından yükselişe geçen aşırı sağcılar, aslında sadece Almanya değil Avrupa genelinde büyük bir ivme kazandılar.

Bu seçimde de Müslüman kuruluşlarının kapatılması ve göçmenlerin kabul edilmeyip ülkelerine gönderilmesini vaadeden aşırı sağcılar fikir olarak demokratlrdan oy kazanamasa da hristiyanlardan oy toplamaya çalışıyor ve son anketlere göre de Demokratların zorlayıcı adayı olarak görülüyor.

KOALİSYONLARIN ÜLKESİ: AVUSTURYA

34 yıldır koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, 15 Ekim'de yapılacak seçimler sonucunda yine koalisyon hükümeti kurulması öngörülüyor. Mecliste yüzde 51'lik çoğunluğu oluşturan parti ya da partiler hükümeti kurma hakkı elde edecek.

20 TÜRK ADAY YARIŞACAK

Ülkede 16 partinin yarışacağı seçime katılan 2 bin 55 aday arasında, Türk kökenli 20 aday bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli yaklaşık 110 bin seçmen oy kullanabilecek.

Avusturya'da göçmenlerin kurduğu Gelecek için Yeni Hareket Partisi (NBZ), Vorarlberg bölgesinden 8 adayla meclise girmek için seçimlerde yarışacaksa da bağımsız olark seçime giren Türk aday sayısı da fazla olacak.