Avusturya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Avusturya'nın 6 ay sürecek dönem başkanlığı resmen başladı.

KONTROLLER ARTIRILACAK

Önceki yıllara oranla 2018'de Avrupa'ya gelen göçmen sayısında gözle görülür düşüş yaşanmasına rağmen, Avusturya, AB dış sınırlarında yapılan kontrollerin daha da arttırılmasını istiyor.

Avrupa'nın "daha çok güvenliğe" ihtiyaç duyduğu düşüncesinin destekleyen Avusturya, dönem başkanlığı için "Avrupa'yı koru" sloganını seçti.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

Avusturya'yı dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) yanı sıra Rusya-AB ilişkileri ve ABD'deki son gelişmeler gibi zor konular bekliyor.

AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Bu ülkenin dönem başkanlığını "kayıp" olarak değerlendiren Türkiye, Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince Türkiye'nin AB üyeliği için açılması gereken fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor.