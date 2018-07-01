taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Avusturya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmayan Avusturya, AB Konseyi Doönem Başkanlığını 6 ay yürütecek.

AA | 01.07.2018 - 18:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Avusturya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Avusturya'nın 6 ay sürecek dönem başkanlığı resmen başladı.

KONTROLLER ARTIRILACAK

Önceki yıllara oranla 2018'de Avrupa'ya gelen göçmen sayısında gözle görülür düşüş yaşanmasına rağmen, Avusturya, AB dış sınırlarında yapılan kontrollerin daha da arttırılmasını istiyor.

Avrupa'nın "daha çok güvenliğe" ihtiyaç duyduğu düşüncesinin destekleyen Avusturya, dönem başkanlığı için "Avrupa'yı koru" sloganını seçti.

Avusturya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

Avusturya'yı dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) yanı sıra Rusya-AB ilişkileri ve ABD'deki son gelişmeler gibi zor konular bekliyor.

AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Bu ülkenin dönem başkanlığını "kayıp" olarak değerlendiren Türkiye, Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince Türkiye'nin AB üyeliği için açılması gereken fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

460
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

172
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

177
YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

203
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

95
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

154
Cumhuriyet AK Parti'ye oy verenleri yine yaftaladı

Cumhuriyet AK Parti'ye oy verenleri yine yaftaladı

315
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM