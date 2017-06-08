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Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

Avusturya Başbakanı Christian Kern, ülkesinde Müslümanlara yönelik artan olumsuz tutumları eleştirdi.

08.06.2017 - 04:12
  1. Haberler
  2. Politika
Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

Başkent Viyana'da Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) tarafından düzenlenen iftar programı, Başbakan Kern, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Kaan Orbay, Avusturya Hristiyan ve Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kern, "dinler arası iftar yemeği"ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının hemen başında ülkedeki bazı camilere çirkin yazılar yazıldığını hatırlatan Kern, İslam toplumuna yönelik sözlü ve yazılı şiddet olaylarının artış gösterdiğini vurguladı.

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

"600 BİN AVUSTURYALIYI BİR KÖŞEYE İTEMEYİZ"

Avusturya'da 600 bini aşkın Müslümanın yaşadığını aktaran Kern, "600 binin üzerindeki Avusturyalıyı bir köşeye iterek, onları ikinci sınıf olarak gören kimi politik yaklaşımlar atış göstermekte. Bu çok kaygı verici. İnsanların birinci sınıf, ikinci sınıf olarak nitelendirilmesine müsaade edilemez." diye konuştu.

Başbakan Kern, birlikte yaşamın sağlanabilmesi için karşılıklı tolerans, saygı ve farklılıkların kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İGGÖ'nün terörizm ve aşırıcılıkla mücadeledeki kararlığını memnuniyetle karşıladığını bildiren Kern, "Bu, terörizme karşı yan yana, omuz omuza mücadele vermenin en önemli göstergesidir." ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

TERÖR VE AŞIRICILIĞA KARŞI DESTEK ÇAĞRISI

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun ise konuşmasında, Avusturya Başbakanı başta olmak üzere farklı dinlere mensup misafirlerin iftar yemeğine katılımının birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olduğunu belirtti.

Müslümanlar için kıymetli olan ramazan ayında dünyanın birçok yerinden üzücü haberler geldiğini vurgulayan Olgun, şunları kaydetti:

"Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olarak ne yazık ki Londra'da, Afganistan'da meydana gelen terör saldırıları ve İslam karşıtı saldırı ve nefret içerikli yazıların gölgesinde ramazan ayını geçirmek durumunda kaldık. Avusturya İslam Toplumu olarak ülkede barış içinde, birlikte yaşamın sağlanabilmesi için olanca gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu katkının daha güçlü olabilmesi için bütün dini temsilcilerin bizlerle omuz omuza hareket etmesi çalışmalarımızı daha da güçlendirecektir."

Avusturya genelinde 300'ün üzerinde imamın terör ve aşırıcılığa karşı bir deklarasyona imza atacağını duyuran Olgun, diğer dini cemaatlere buna destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

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