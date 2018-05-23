Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye destek

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin, “Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye’nin yerine koyman gerekir. Türkiye’deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım." dedi.

TÜRK MEVKİDAŞINA ÖVGÜ

Kneissl, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirterek, ciddi bir insan olması ve ileri adım atılmasını sağlayan görüşmelere ilgi duymasından dolayı Çavuşoğlu'na değer verdiğini ifade etti.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin sonucunda Avusturyalı arkeologların Efes’te kazı çalışmalarına yeniden başlayabildiklerini söyleyen Kneissl, bu tür şeylerle atmosferin iyileştiğine ve iki ülkenin ilişkilerindeki çıkmazın aşılabileceğine inandığını kaydetti.

"5 DAKİKA KENDİNİZİ TÜRKİYE'NİN YERİNE KOYUN"

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ancak Türkiye’de birçok şeyin değişmesiyle mümkün olabileceğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı, “Türkiye halen AB için çok önemli ve biz iyi bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." dedi. Türkiye’deki terör saldırılarını hatırlatan Kneissl, "Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye’nin yerine koyman gerekir. Türkiye’deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.